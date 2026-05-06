ИИ Маска Grok заговорит с водителями в Apple CarPlay

В марте в Apple CarPlay добавили ChatGPT, в апреле — Perplexity, и теперь готовится к выходу Grok от компании Илона Маска xAI. В последнем обновлении приложения Grok для iPhone найдена заглушка CarPlay с надписью: «Голосовой режим Grok скоро появится в CarPlay». Официальной даты запуска пока нет, но, судя по всему, это произойдёт в ближайшее время.

Раньше пользоваться Grok в машине могли только владельцы Tesla, где чат был встроен в систему. Интересно, что Grok сразу приходит в голосовом режиме (в отличие от ChatGPT и Perplexity, сначала они работали с текстом и голосом).

А что же Siri? Скорее всего, пока ИИ Google Gemini не будет управлять новой версией Siri, ждать релиза в CarPlay не стоит. По слухам, покажут обновление на WWDC 2026, а выпустят с iOS 27.