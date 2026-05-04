Продажи электромобилей впервые сократились

В начале 2026 года глобальная динамика продаж электромобилей прервала многолетнюю тенденцию роста. Согласно подсчетам консалтинговой компании PwC, за первый квартал на 43 ключевых рынках мира было реализовано около 2,7 млн электрических машин, что на 1% уступило показателю аналогичного периода предыдущего года.

Это заметное замедление после нескольких лет двузначного прироста: по итогам 2025 года продажи электрокаров увеличились почти на треть. Однако текущее падение не фатально — рынок не обвалился, но в глобальном масштабе впервые за долгое время показал слабость. Главным фактором, повлиявшим на спад, стал Китай как крупнейший рынок электромобилей. Здесь в первом квартале реализовали 1,32 млн машин — на 20% меньше, чем год назад. В США снижение оказалось еще более ощутимым: минус 23%, до чуть менее 233 тыс. единиц.

Европа, напротив, продемонстрировала уверенный рост. В странах Евросоюза, включая Великобританию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, продажи подскочили на 26% и составили около 724 тыс. автомобилей. Основными драйверами выступили Германия и Франция, где спрос на электрические модели заметно оживился.

Несмотря на абсолютное снижение, доля электромобилей на мировом рынке достигла рекорда для первого квартала в 16%. Объясняется это тем, что продажи машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания обвалились еще сильнее — на 8%. Таким образом, электрокары потеряли в объемах, но упрочили позиции относительно общего авторынка.

Эксперты PwC связывают спад в Китае в первую очередь с временными факторами, в частности с сокращением государственных субсидий. Они прогнозируют, что уже во втором квартале продажи электромобилей возобновят рост, поскольку фундаментальный спрос в КНР остается высоким.

Партнер PwC Харальд Виммер отметил, что хотя ситуация по-прежнему сложная, европейские производители смогли сократить отставание. Их новые модели технологически зрелые и находят покупателей. На домашних рынках это проявляется ростом объемов продаж, которые может дополнительно стимулировать текущий уровень цен на топливо. Для европейских брендов статистика обнадеживает, однако перед ними по-прежнему стоят вызовы: необходимость снижать издержки и ускорять обновление технологий, особенно в условиях конкуренции с китайскими компаниями, которые оперативно выпускают новые модели и активно манипулируют ценами.