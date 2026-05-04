В продаже возникло лондонское такси московской сборки

В Краснодаре продают английское такси Metrocab с левым рулём. Журнал Motor обратил внимание на необычное объявление, появившееся на одной из популярных интернет-досок объявлений. В Краснодаре продаётся классический британский «кэб» Metrocab Taxi 2000 года выпуска, выпущенный Тушинским машиностроительным заводом.

В 1996 году Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ) получил из Великобритании несколько новых Metrocab Taxi первого поколения. Машины, проехав более 700 тыс. км, показали себя надёжными.

В 1998 году было организовано ОАО «Москэб», на паях принадлежавшее британскому Metrocab LH Limited (40%), Тушинскому машиностроительному заводу (30%) и Департаменту имущества города Москвы (30%).

Это предприятие начало собирать на мощностях ТМЗ «Метрокэбы» из поступающих из Великобритании SKD-машинокомплектов. В Москве собрали 115 машин второй генерации, отличавшиеся левым расположением руля.

Один из этих экземпляров сейчас продаётся. «Плaстиковый кузoв, мoщная paма, ceмиместный пpостopный и выcoкий сaлон, мaлый paдиуc разворота, сравнительно небольшой расход топлива», — описывает машину продавец.

За автомобиль 2000 года, пробежавший 150 тыс. км, продавец планирует выручить 380 тыс. рублей. Отмечается, что «кэб» давно не эксплуатируется, но периодически обслуживается надлежащим образом.