Возродившаяся компания Spyker анонсировала новый C8 Preliator

Нидерландская компания Spyker Cars после десятилетнего простоя из-за финансовых трудностей и банкротства возвращается к жизни с новой моделью и большими планами на будущее. 14 августа в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) состоится премьера нового спорткара C8 Preliator, он получит бензиновый битурбомотор V8 мощностью 800 л.с и сможет разгоняться до 350 км/ч.

Напомним, что оригинальная компания Spyker существовала в период с 1880 по 1926 год, между датами рождения и смерти она пережила два банкротства. Новейшая история Spyker началась в 1999 году: компанию возродил нидерландский предприниматель Виктор Мюллер, она вышла на авторынок с эффектными спорткарами, оснащёнными моторами V8 от Audi. После 2009 года компания Spyker погрузилась в финансовый кризис из-за неудачной покупки Saab и судебной тяжбы с General Motors. Далее были попытки найти новых инвесторов и реструктуризация в 2015 году, после которой компания Spyker анонсировала несколько новинок, но так и не смогла запустить их в производство — не хватило денег.

В 2021 году компания Spyker вынуждена была запустить очередную процедуру банкротства, а Мюллер тем временем продолжал отчаянно искать инвесторов. В январе 2022 года компания Spyker объявила, что связывает своё будущее с финансовыми вливаниями со стороны российских предпринимателей и даже собирается производить в России углепластиковые кузова для своих спорткаров, но в феврале того же года начались известные геополитические события, после которых реализация этих планов оказалась невозможной.

В октябре прошлого года Виктор Мюллер объявил, что ему удалось вернуть себе все права на марку Spyker и интеллектуальную собственность компании после банкротства, так что теперь можно начинать новую жизнь, но тогда ещё не было понятно, когда компания собирается хоть что-нибудь показать. Теперь ясность есть: первая после возрождения новая модель будет представлена 14 августа в Монтерее, и это будет новый Spyker C8 Preliator.

Spyker C8 — ключевая модель компании эпохи Виктора Мюллера, она просуществовала в трёх поколениях, но третье поколение, известное как Spyker C8 Preliator, так и не вышло на рынок, так как было представлено в 2016 году, когда компания уже была на последнем издыхании.

Новый Spyker C8 Preliator, вероятно, будет сильно модифицированной версией машины образца 2016 года: сохранятся среднемоторная компоновка и клёпанная алюминиевая пространственная рама, но дизайн будет освежён, а техническая начинка будет полностью новой.

Spyker C8 Preliator образца 2016 года имел 4,2-литровый бензиновый двигатель V8 от Audi, оснащённый приводным нагнетателем. Пиковая мощность в 525 л.с. позволяла спорткару разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и до максимальных 324 км/ч.

Новый Spyker C8 Preliator получит некий новый битурбомотор V8 мощностью 800 л.с и сможет разгоняться до 350 км/ч. Поставщиком этого мотора вполне может оказаться компания Audi — таким образом сохранится историческая преемственность, но есть и масса альтернативных вариантов, в том числе двигатель, сделанный с чистого листа.

Из опубликованного вчера на YouTube видеоролика ясно, что новый Spyker C8 Preliator будет по большей части изготовлен в Великобритании, а в Нидерландах будет окраска и финальная сборка. Машина, которую покажут в августе в Монтерее, получит шасси с номером 270 — таким образом стало ясно, сколько машин компания изготовила до этого — 269.

Вслед за новым Spyker C8 Preliator Виктор Мюллер обещает и другие новинки, подробности будут раскрыты позже в этом году.