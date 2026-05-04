Новый BMW M3 выйдет в двух версиях

Грядущий BMW M3 удивит автолюбителей необычной концепцией: новинка будет выпускаться одновременно с двумя типами привода — полностью электрическим и бензиновым. При этом обе модификации планируют продавать по сопоставимой цене.

© BMW

Электрическая версия должна появиться в 2027 году на базе архитектуры Neue Klasse. Ей обещают четыре отдельных мотора на каждое колесо с совокупной мощностью около 1000 лошадиных сил. Это даст не только впечатляющий разгон, но и превосходную управляемость за счёт точной работы с тягой.

Одновременно баварский бренд не отказывается и от привычного M3 с двигателем внутреннего сгорания. Он останется на платформе CLAR, но изменится внешне, следуя стилистике свежих моделей компании. Таким образом, инженеры продолжают предлагать традиционную силовую установку, несмотря на развитие электрического направления.

Любопытно, что у обоих автомобилей почти одинаковое позиционирование и схожий дизайн — фактически это машины-близнецы с разной концепцией. BMW стремится не разделять аудиторию, а дать возможность каждому выбрать привод по душе. Для убеждения сомневающихся марка планирует активно проводить презентационные заезды с электрической модификацией.

В компании уверены, что личное знакомство с электрокаром способно перевернуть представления водителей о данном типе привода. Политика бренда оказывается взвешенной: вместо резкого перехода на электротягу потребителю оставляют свободу выбора, что может быть более результативно, чем категоричное прощание с ДВС.