Vauxhall объявил старт приема заказов на гибридный Grandland Griffin

Компания Vauxhall представила на британском рынке новую версию кроссовера Grandland под названием Griffin. Вместо кардинальных изменений дизайна производитель сделал акцент на доступной цене и расширенном оснащении. Эта модификация создана на основе комплектации Design, но предлагает больше стандартного оборудования при более низкой стоимости.

Внешние отличия Grandland Griffin включают чёрную крышу, тонировку задних стёкол и колёсные диски: 19-дюймовые чёрные легкосплавные для гибрида или 20-дюймовые с алмазной обработкой для электромобиля. Фирменная передняя панель 3D Vizor и подсвеченный логотип Vauxhall сзади остались без изменений.

В салоне установлены подогрев передних кресел и руля, а также водительское сиденье с сертификатом AGR. Кресло имеет 10 регулировок, включая пневматическую поясничную опору и электрический наклон подушки — такие детали снижают утомляемость в дальней дороге.

Силовая гамма состоит из двух вариантов. Электрическая версия оснащена батареей 73 кВт·ч и мотором в 213 л.с. с крутящим моментом 345 Нм. Запас хода по циклу WLTP достигает 322 миль (около 518 км). В стандарт включён тепловой насос, а быстрая зарядка от станции мощностью 160 кВт пополняет батарею до 80% примерно за полчаса.

Для тех, кто не готов к полной электрификации, предлагается 48-вольтовый гибрид. Он объединяет 1,2-литровый турбомотор и электродвигатель, суммарно выдавая 145 л.с. Трансмиссия — шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Расход топлива заявлен на уровне 5,5 л/100 км, выбросы CO2 — от 123 г/км.

Комплектация Griffin включает адаптивный круиз-контроль с функцией stop-and-go, систему удержания в полосе, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, фары Intelli-LED, 10-дюймовую мультимедиа с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также 10-дюймовую цифровую приборную панель.

Для электромобиля доступен пакет Electric All In: восемь лет дорожной помощи, кредит £500 на зарядку, дополнительные 10 000 миль бесплатной зарядки дома и доступ к сервисам Vauxhall Connect Plus.

Ценовое преимущество Griffin очевидно. Гибридная версия стоит от £31 480, что более чем на £5000 дешевле прежнего Design, несмотря на улучшенное оснащение. Электрический Grandland Griffin начинается от £34 495 с учётом государственного гранта.