Volkswagen представил Amarok V6 Style для работы и отдыха

Компания Volkswagen представила в Новой Зеландии лимитированную версию своего пикапа Amarok под названием V6 Style, выпуск которой ограничен 80 экземплярами. Эта модель ориентирована на тех, кому нужен не просто рабочий автомобиль, а универсальное транспортное средство, сочетающее утилитарные возможности с комфортом, близким к SUV.

Под капотом установлен 3,0-литровый турбодизельный двигатель V6 мощностью 250 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм. Работает он в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4MOTION. Пикап способен буксировать прицеп массой до 3,5 тонны, что делает его пригодным для перевозки лодок, караванов и тяжелой техники.

Внешне Amarok V6 Style отличается хромированными элементами, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, матричными светодиодными фарами IQ.Light, боковыми подножками, спортивной дугой и защитным вкладышем в грузовой отсек. Такой дизайн позволяет автомобилю выглядеть уместно как на стройке, так и во время семейных поездок.

Для езды по бездорожью предусмотрены режимы Mud, Deep Sand и Snow, а также возможность преодолевать брод глубиной до 800 мм. Система Selective 4Motion с режимом 4A автоматически распределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий, освобождая водителя от необходимости переключать режимы вручную.

Особое внимание уделено настройкам шасси и рулевого управления, адаптированным под австралийские дороги. Сзади установлены листовые рессоры, при этом подвеска настроена так, чтобы пикап оставался комфортным как с грузом, так и без него. Салон приближен к кроссоверу: кожаные сиденья с подогревом, беспроводная зарядка, 12-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, навигация, камеры кругового обзора и интегрированный контроллер тормозов прицепа. Кабина крепится к раме через шесть резинометаллических опор для снижения вибрации и шума.

Amarok V6 Style позиционируется как альтернатива большому SUV для тех, кто не хочет жертвовать грузовой платформой и тяговыми возможностями. Таким образом, один автомобиль объединяет функции рабочего транспорта, семейного автомобиля и средства для активного отдыха, не требуя компромиссов.