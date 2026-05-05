BYD назвала 'безумным' план ЕС по локализации производства электромобилей
Китайский автопроизводитель BYD раскритиковал предложение Европейского союза ввести правила «местного контента» для электромобилей. Речь идет об инициативе, согласно которой субсидии будут доступны только для машин, собранных в Европе, с долей местных компонентов не менее 70%.
Вице-президент BYD Стелла Ли назвала эту меру «слишком сложной и даже безумной», подчеркнув, что чрезмерное политическое вмешательство лишит рынок гибкости. По ее мнению, такие требования могут навредить не только китайским, но и европейским компаниям. Новый Industrial Accelerator Act, включающий эти положения, призван защитить местных производителей, испытывающих конкуренцию со стороны более доступных китайских электрокаров. Особенно остро стоит вопрос локализации выпуска аккумуляторов — самой дорогой части автомобиля, производство которой в основном сосредоточено в Азии.
Несмотря на критику, BYD продолжает активную экспансию в Европу. Компания уже строит заводы в Венгрии и Турции общей мощностью до полумиллиона машин ежегодно. К 2028 году бренд намерен полностью локализовать производство электромобилей для европейского рынка. Благодаря вертикальной интеграции, позволяющей контролировать до 70% цепочки поставок, китайский гигант готов адаптироваться к ужесточающимся правилам. ЕС пытается защитить свой рынок, но рискует осложнить жизнь даже тем, кто активно инвестирует в регион. В итоге преимущество получат те, кто быстрее наладит локальное производство, и BYD уже входит в их число.