BMW готовит X6 и iX6 следующего поколения

Автомобили BMW X6 и iX6 следующего поколения обещают быть не только эффектными внешне, но и получить значительные улучшения в техническом плане. Новинки, как ожидается, сохранят узнаваемый купеобразный силуэт, однако их начинка претерпит серьезные изменения. В частности, стандартный X6 перейдет на новую платформу, что позволит установить более мощные и экономичные двигатели. Что касается электрической версии iX6, то она станет частью стратегии баварского бренда по расширению линейки электромобилей на базе архитектуры Neue Klasse. Производство обеих моделей, по предварительным данным, может стартовать в 2027 году.

© BMW

Электрический iX6 обещает стать одной из ключевых новинок в рамках перехода BMW на электротягу. Ожидается, что автомобиль получит современные батареи с увеличенным запасом хода и поддержку быстрой зарядки. В то же время традиционный X6, вероятно, сохранит бензиновые и дизельные моторы, но с улучшенными характеристиками. Разработка ведется параллельно, что позволит удовлетворить запросы разных групп покупателей.

Дизайн будущих моделей, судя по неофициальным рендерам, будет еще более агрессивным и динамичным. Однако главным нюансом, который могут отметить эксперты, станет высокая стоимость новинок из-за применения новых технологий.

Подробности о технических характеристиках пока не раскрываются, но интрига сохраняется.