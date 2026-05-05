Chery выводит на рынок Европы новый гибридный кроссовер T11: конкуренция Toyota Highlander
Китайский автопроизводитель Chery готовится вывести на европейский рынок бренд Fulwin/Leapard (на местном рынке известен как Fengyun), который специализируется на гибридных автомобилях. Первой моделью, которая появится в Европе, станет большой гибридный внедорожник с индексом T11. Ожидается, что новинка составит конкуренцию таким моделям, как Toyota Highlander. Презентация автомобиля запланирована на Парижском автосалоне осенью 2024 года.
T11 представляет собой подзаряжаемый гибрид (PHEV) и, по предварительным данным, сможет проезжать до 180 км исключительно на электротяге. Габариты автомобиля составляют около 4750 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1725 мм в высоту, что соответствует сегменту D-SUV. Силовая установка базируется на бензиновом двигателе объемом 2.0 литра, который работает в паре с электродвигателем и литий-ионной батареей. Суммарная мощность системы может достигать 350 лошадиных сил. Отмечается, что основную ставку Chery делает на снижение расхода топлива и увеличение запаса хода.
Таким образом, китайский концерн начинает активную экспансию в Европу с помощью своего премиального гибридного суббренда, стремясь завоевать долю рынка, где сейчас доминируют японские и немецкие автопроизводители. Решение выпустить крупный кроссовер в условиях растущего спроса на электромобили выглядит взвешенным шагом, хотя до старта продаж остается еще несколько месяцев.