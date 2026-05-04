Toyota может выпустить самый мощный кроссовер RAV4 в истории

Компания Toyota рассматривает возможность постановки на конвейер самой производительной модификации кроссовера RAV4, которая, предположительно, получит обозначение GR, сообщает autoblog.com.

© Российская Газета

Издание цитирует главного инженера модели Ёсинори Футонаганэ, по словам которого совокупная отдача установки такого спорткроссовера, потенциального конкурента Volkswagen Tiguan R, может достигать 366 л.с.

На сегодня самая мощная гибридная версия Toyota RAV4 шестого поколения - это исполнение GR Sport. Это полноприводный бензоэлектрический гибрид на основе 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов (203 л.с. и 123 л.с.). Такой автомобиль ускоряется до "сотни" за 5,5 секунды и может преодолеть исключительно на электротяге 77 км, благодаря тяговой батарее на 22,7 кВт·ч.

Подвеска и рулевое управление GR Sport настроены на спортивный лад - усилены амортизаторы, установлены оригинальные пружины и дополнительные элементы жесткости кузова, колея расширена на 20 мм, клиренс уменьшен на 1,5 см, плюс - используются 20-дюймовые облегченные колесные диски с низкопрофильной резиной и оригинальный обвес.

По словам Футонаганэ, RAV4 GR Sport достаточно быстр и хорошо управляется, но Toyota, тем не менее, рассматривает возможность выпуска еще более основательно "заряженного" и драйверского варианта. Как уточнил Футонаганэ, под капот топового спорткроссовера планируется устанавливать 2,4-литровый турбодвигатель в составе гибридной установки.

Аналогичный мотор используется в таких моделях, как Lexus NX и RX.

"В некоторых "заряженных" гибридных вариациях он может развивать до 366 л.с., что значительно выше, чем у нынешнего RAV4 GR Sport. Остается лишь убедить всех в Toyota присоединиться к этому проекту", - заявил инженер.

По его словам, официального решения в этом направлении пока нет.

"Не хватает понимания, достаточный ли будет спроса, чтобы это осуществить", - пояснил Футонаганэ.

"В то же время медлить нельзя. Высокопроизводительный бензиновый 2,4-литровый турбодвигатель Toyota подходит к концу своего производственного цикла, и Toyota уже работает над новыми модульными двигателями для его замены. Поэтому, если RAV4 GR появится, это должно произойти в ближайшее время", - полагают эксперты издания.