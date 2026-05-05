В России начали тестировать внедорожники JAC, которые будет делать УАЗ

Новые внедорожник JAC для рынка РФ попал на фото. Экспериментальный экземпляр внедорожника JAC JS9 сфотографировали на стоянке дилерского центра. По информации, которую приводит издание «Китайские автомобили» со ссылкой на дилера, конкретный автомобиль недавно проходил дорожные испытания перед стартом локального производства. В основе JS9 лежит пикап T9.

JAC JS9 также будет продаваться под российской маркой Sollers, а выпуском обеих машин займётся Ульяновский автозавод, который ради этих проектов сейчас переживает серьёзную модернизацию.

Для сборки новинок УАЗ построил отдельный конвейер. У внедорожника будет несколько отличий от исходной грузопассажирской машины: оригинальный салон, а также собственные калибровки двигателя.

До средней стойки кузова внедорожника и пикапа одинаковы, но задние двери SUV больше, а корма спроектирована заново. Впрочем, фонари унифицированы, а багажник сделан по простой схеме — с подъёмной дверью.

Длина новинки составит 5200 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1920 мм. Под капотом разместится 2-литровый турбомотор, который ради налоговых выгод могут дефорсировать до 200 л.с.

В трансмисии будет работать классический 8-диапазонный «автомат». Привод — классический полный типа part-time, дополненный понижающей передачей и блокировкой заднего межколёсного дифференциала