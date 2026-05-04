В России сертифицирован новый кроссовер Tenet

В РФ сертифицирован новый кроссовер Tenet. Российское предприятие получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый вседорожник T4L. Документ, появившийся в открытой базе Росстандарта, даёт право начать продажи автомобиля на территории страны.

Размеры модели составляют 4506 мм в длину, 1828 мм в ширину и 1701 мм в высоту, расстояние между осями равно 2650 мм. Он стал длиннее и выше стандартного T4, что позволило добавить пространства на втором ряду и увеличить объём багажника.

Под капотом новинки будет установлен 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. и 210 Нм крутящего момента, работающий в связке с 6-ступенчатым «роботом», привод — передний.

Судя по сертификату, производство машины будет налажено на заводе АГР в Калужской области. Сроки начала продаж Tenet T4L, а также подробности о ценах и комплектациях, станут известны в ближайшее время.

