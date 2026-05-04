США столкнулись с рекордными ценами на бензин

Бензин марки Regular, самой распространенной в США, подорожал до 4,457 доллара за галлон (3,8 литра), что стало самым высоким показателем с июля 2022 года. Эти данные Американской автомобильной ассоциации (AAA) процитировало РИА Новости.

© Lenta.ru

Больше всего за горючее приходится платить жителям Калифорнии. Им бензин обходится в 6,114 доллара за галлон. В штатах Вашингтон и Гавайи это жидкое топливо покупают по 5,6 доллара за галлон. Больше пяти долларов платят в Орегоне, Неваде и на Аляске.

Из 50 штатов лишь в 12 за бензин просят меньше четырех долларов. В штате Джорджия он самый дешевый — 3,859 доллара за галлон.

По данным агентства Reuters из-за скачка цен на бензин в США начал страдать местный ресторанный бизнес. Несколько сетей, включая Wingstop и Domino's Pizza, заявили о снижении продаж в последнем квартале. С похожими жалобами выступили сети Shake Shack и Jack in the Box. Как следствие, индекс LSEG US Restaurant просел уже на пять процентов.