Белорусский автопроизводитель МАЗ-MAN наладит выпуск катеров

Производитель тяжёлых грузовиков МАЗ-МАН создаст катер-катамаран. Председатель Брестского облисполкома Республики Беларусь Пётр Пархомчик заявил, что власти региона планируют развивать речной туризм. По словам чиновника, в создании катера-катамарана будет принимать участие СП ЗАО «МАЗ-МАН».

ЗАО «МАЗ-МАН» займётся инжинирингом, разработками, а непосредственно выпуском — Пинский судостроительно-судоремонтный завод — это единственное предприятие, осуществляющее полный цикл судостроения.

В 1997 белорусский МАЗ и немецкий MAN приняли решение создать совместное производство. Первые машины МАЗ-MAN представляли собой двухосное шасси МАЗ, но оборудованные двигателем, кабиной и другими компонентами MAN.

Сейчас МАЗ-MAN является самостоятельной торговой маркой, которая производит нестандартные грузовики для специализированных задач. И проектирование катамаранов станет новым направлением деятельности.