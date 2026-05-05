Стоимость брендов автопроизводителей мира снизилась второй год подряд

Совокупная стоимость брендов ведущих мировых автопроизводителей снизилась второй год подряд. В 2026 году падение составило 7% после сокращения на 1% годом ранее, и теперь она оценивается в 575,4 миллиарда долларов. Это следует из ежегодного исследования Brand Finance.

Японская Toyota второй год подряд сохраняет лидерство в отрасли, хотя стоимость ее бренда уменьшилась на 3%, до 62,7 млрд долларов. Mercedes-Benz остался на втором месте с падением на 12%, до 46,6 млрд. Два других немецких бренда улучшили позиции: BMW поднялся с четвертого места на третье, прибавив 3% (до 43,8 млрд), а Volkswagen - с шестого на четвертое, показав рост на 14% (до 35,8 млрд), пишет "Интерфакс".

Porsche сохранил пятую строчку, несмотря на снижение на 15% (до 35,2 млрд). Tesla, напротив, опустилась с третьего места на шестое, потеряв 36% (до 27,6 млрд), что связано с репутационными проблемами, включая масштабные отзывы автомобилей, и ужесточением конкуренции в сегменте электромобилей.

Остальные компании из первой десятки остались на своих позициях: Honda на седьмом месте (минус 3%, до 27,5 млрд), Hyundai на восьмом (минус 6 %, до 24,8 млрд), Ford Motor на девятом (минус 5 %, до 21,8 млрд), Audi на десятом (плюс 5,4%, до 17,8 млрд). Китайский BYD поднялся с 12-го места на 11-е с ростом на 23%, до 17,3 млрд, сместив Ferrari.

Самым быстрорастущим брендом признан китайский Zhejiang Leapmotor Technology, нарастивший стоимость на 67% (до 1 млрд) и поднявшийся с 96-го места на 74-е.