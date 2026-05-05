Mitsubishi сделала дорогой Triton для фермеров

Особенный вариант пикапа предназначен для бразильского рынка, по которому он разойдётся тиражом в 300 экземпляров. Цена известна.

© Колеса.ру

Японская марка Mitsubishi начала выпускать свой пикап ещё в 1978 году, а актуальное шестое поколение дебютировала в 2023-м, причём премьера глобальной модели прошла в Таиланде. Кстати, здесь, как и на некоторых других рынках, к примеру, в родной Японии и Бразилии, рамный грузовик представлен под именем Triton, а в иных странах он продаётся под индексом L200.

Колеса.ру

Теперь стало известно о том, что у модели, предлагаемой на бразильском рынке, появилась спецверсия, которая получила название Mitsubishi Triton Terra. Презентация особенного варианта прошла в рамках международной выставки сельскохозяйственных технологий Agrishow, которая недавно прошла в Сан-Паулу.

Колеса.ру

В компании отметили, что пикап с прибавкой Terra к названию рассчитан на фермеров. Причём речь идёт о «рабочей лошадке», коей принято считать Mitsubishi Triton / L200, но с повышенным уровнем комфорта и более богатым оснащением. Стоит отметить, что это не первая серия Terra, рассчитанная на представителей агропромышленного сектора страны, выпускаемая в Бразилии.

По задумке компании, пикап Mitsubishi Triton Terra должен тяготеть к премиальному сегменту. Для спецверсии предусмотрены три цвета кузова на выбор: бежевый, который является отсылкой к оригинальной модели, а также белый и чёрный. Все варианты дополнены тёмными вставками по периметру, при этом накладки на колёсные арки окрашены в цвет кузова.

Ещё экстерьер Triton Terra украсили различными хромированными и серебристыми вставками – на бамперах, в области головной оптики, на откидном борте грузовой платформы. Аналогичным образом оформлены 20-дюймовые оригинальные колёсные диски, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, рейлинги на крыше, надпись с названием марки и эмблемы 4x4 в передней части, а также шильдики на корме.

Особому варианту грузовика положены автоматически убирающиеся боковые подножки, электропривод заднего борта, чёрно-коричневый салон, отделанный натуральной кожей с коричневой прострочкой, при этом на подголовниках передних кресел имеется указание на название спецверсии. Рулевое колесо тоже отделано двухцветной кожей, а на полу лежат практичные резиновые коврики.

В списке стандартного оснащения Mitsubishi Triton Terra числятся: семь подушек безопасности, 7-дюймовый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, акустика JBL, камера с обзором на 360 градусов, датчики парковки, а также комплект водительских помощников ADAS.

Колеса.ру

«Начинка» стандартная: под капотом находится битурбодизель объёмом 2,4 литра, максимальная мощность которого составляет 205 л.с., а крутящий момент – 470 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, ещё ему положена полноприводная система Super Select II.

Тираж спецверсии ограничен 300 экземпляров. Цена на бразильском рынке уже известна: за Triton Terra здесь просят 364 990 реалов, что эквивалентно примерно 5,49 млн рублей по текущему курсу.