В России прошла первая выдача кроссовера Rox Adamas покупателю

Первый кроссовер Rox Adamas нашел владельца в России, сообщили "РГ" в пресс-службе бренда.

Сделка состоялась в Иркутске. Покупатель выбрал автомобиль в комплектации "Бизнес" с оранжевым салоном. Отмечается, что ранее мужчина владел машинами мировых брендов класса "премиум".

Rox Adamas оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов, которые выдают 476 лошадиных сил и обеспечивают полный привод.

Стоимость Rox Adamas без учета выгод составляет 10,1-10,4 млн рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что на Пекинском международном автосалоне бренд Rox Motor представил эксклюзивную версию своего внедорожника - Rox Adamas Royal Edition. Такое исполнение должно появиться и в России.

В то же время в РФ производство модели стартует в июне.