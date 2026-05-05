Volvo Trucks представил самый экономичный дизельный двигатель в своей истории

Шведский производитель грузовиков Volvo Trucks сделал шаг в сторону топливной эффективности, представив дизельный двигатель нового поколения. Разработчикам удалось добиться рекордного снижения расхода горючего без потери мощности. Как утверждают в компании, силовой агрегат, построенный с использованием инновационных решений, сократит выбросы углекислого газа и одновременно уменьшит затраты перевозчиков.

Новый двигатель, по данным производителя, станет самым экономичным в истории марки. В основе конструкции — усовершенствованные системы впрыска топлива и турбонаддува, а также модернизированная камера сгорания, что обеспечило оптимальные параметры работы. Ожидается, что агрегат будет устанавливаться на магистральные тягачи и строительную технику Volvo.