В РФ стартовали продажи бюджетного аналога Solaris и Rio от Kia

В условиях насыщенности рынка кроссоверами на нем почти не осталось бюджетных седанов, которые могли бы заполнить нишу после ухода Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Возможной альтернативой может стать Kia Pegas.

Эта модель доступна для покупки в нескольких регионах России. Самую низкую стоимость на машину установил дилер из Оренбурга. За 1 680 000 рублей он предлагает новый автомобиль в комплектации Comfort. В нее входят 14-дюймовые литые диски с датчиками давления в шинах, люк в крыше, две фронтальные подушки безопасности, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер, обогрев зеркал и заднего стекла, аудиомагнитола, электроусилитель руля, бортовой компьютер и зеркала с электроприводом.

Kia Pegas создан для китайского рынка и продается только там. Это упрощенная и более бюджетная версия хорошо знакомого нам Kia Rio. Под капотом у него 95-сильный атмосферный двигатель MPI объемом 1,4 литра. Двигатель работает в паре с классическим четырехступенчатым "автоматом".

Кроме Оренбурга Kia Pegas можно найти у дилеров в Москве и Набережных Челнах. В Москве автомобиль стоит 1 690 000 рублей, а в Набережных Челнах - 1 790 000 рублей. В Набережных Челнах предлагают более богатую комплектацию с отделкой сидений экокожей, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, мультирулем, передними боковыми подушками безопасности, задним парктроником с камерой и системой предотвращения столкновений.

Еще один автомобиль за 1 800 000 рублей можно заказать в Новосибирске. У него простая магнитола с монохромным дисплеем, две фронтальные подушки безопасности и тканевая отделка сидений.

Kia Pegas производят на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia в Китае. Многие детали и запчасти унифицированы с Kia Rio третьего поколения, поэтому у российских автовладельцев не должно возникнуть проблем с обслуживанием.

