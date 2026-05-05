Новый Nissan Sentra вошел в список авто с лучшими интерьерами

Седан Nissan Sentra 2026 модельного года завоевал признание в престижном рейтинге Wards 10 Best Interiors & UX, подтвердив свой статус одного из лучших автомобилей по качеству салона. Эксперты отметили продуманный дизайн, высокие материалы отделки и отличную эргономику. Это уже второй раз, когда данная модель попадает в этот список, причём предыдущее поколение удостоилось такой же чести в 2020 году.tarantas.news

Жюри конкурса, в частности член совета Дэйв Зоиа, подчеркнул, что при цене чуть более 30 тысяч долларов автомобиль предлагает отделку, свойственную более дорогим машинам. Тестовый экземпляр поразил судей двухцветной сине-черной гаммой, имитацией карбона, полированными алюминиевыми вставками, крупным экраном мультимедиа и цифровой панелью приборов, что создаёт ощущение роскоши.

Ежегодный смотр Wards 10 Best Interiors & UX анализирует интерьеры и технологии новых моделей с точки зрения дизайна, комфорта, материалов, сборки, функций и удобства использования. Таким образом, Nissan Sentra вновь доказал, что доступный седан может быть не только практичным, но и стильным.