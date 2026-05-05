В первом квартале 2026 года Lada возглавила список самых аварийных автомобилей в стране. Также увеличилось количество ДТП с китайскими машинами и доля женщин-виновниц аварий.

По данным "Страхового Дома ВСК", в январе-марте 2026 года самыми аварийными марками стали Lada (13% ДТП), Toyota (11%), Kia (7%), Hyundai (7%) и Nissan (5%). В прошлом году Lada занимала первое место с 16% ДТП.

Китайские бренды составляют около 9% аварий, что больше, чем в прошлом году (7%). Лидеры среди них - Chery (1,8% всех ДТП и 20% среди китайских марок), Haval и Geely, которые показали рост аварийности, сообщают "Известия", ссылаясь на исследование страховой компании.

Регионы с наибольшим числом ДТП: Москва (8%), Московская область (6,5%), Краснодар (6%), Новосибирская область (4,7%), Татарстан (3,2%), Ростовская область (3%). Самые аккуратные водители живут в Перми, Иркутске (по 0,9%), Томске (0,7%) и Ленинградской области (0,5%).

Корпоративные машины (включая такси и каршеринг) стали причиной примерно 18% ДТП. Среди водителей-физлиц лидируют мужчины (77%), хотя их доля снизилась с 83% в прошлом году. Около 7% аварий происходят с премиальными автомобилями. Самые аварийные марки среди них - Mercedes-Benz (почти каждое третье ДТП), BMW (23%) и Audi (17%).

