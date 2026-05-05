Ford начал прием заказов на Focus и Escort

Американский автопроизводитель Ford объявил о старте приема заказов на два бюджетных седана — Focus и Escort. Стоимость автомобилей начинается от 40 тысяч рублей, что делает их доступными для широкого круга покупателей. Новинки предлагаются в комплектациях, включающих базовые опции безопасности и мультимедиа.

Модель Ford Focus 2023 года получила обновленный дизайн экстерьера и улучшенную шумоизоляцию салона. В свою очередь, Ford Escort отличается экономичным двигателем и увеличенным дорожным просветом, адаптированным для российских дорог. Оба седана собираются на заводе в России, что позволило снизить цены по сравнению с конкурентами.

Производитель уже начал поставки машин дилерам, и ожидается, что первые покупатели получат автомобили в ближайшие две недели. В базовой версии установлена механическая коробка передач, а за доплату доступен автомат. Гарантия на новые модели составляет три года или 100 тысяч километров пробега.