В России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права. Часть нововведений заработает с марта 2027 года, пишет РИА Новости.

Теперь между сдачей теории и практикой временной промежуток составляет не более 60 дней. Прежний норматив составлял шесть месяцев. Тем, кто не сможет сдать вождение за полгода, придется заново подтверждать знание теории, повторный экзамен по которой назначат не позже, чем через 30 дней после окончания отведенного срока. При необходимости даты обеих проверок можно сдвинуть, обратившись в отделение ГАИ.

Появились дополнительные причины для прекращения экзамена. Инструктор имеет право остановить испытание, если заметит у экзаменуемого телефон, наушники, фотоаппарат, видеокамеру, компьютер, письменные подсказки или любые другие носители информации. Эти же причины станут поводом для отмены уже зафиксированного положительного результата. Право на следующую попытку нарушитель получит только спустя год.

С 1 марта 2027 года при подаче электронного заявления через портал «Госуслуги» бумажную медицинскую справку можно не прикладывать. Инспектор сам проверит наличие действующего заключения в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Если срок годности медицинского документа истекает между регистрацией заявки и непосредственной выдачей водительского удостоверения, процесс также будет остановлен. Возобновить экзаменационный процесс или процедуру получения прав возможно после появления обновленных сведений врачебной комиссии в ЕГИСЗ.

