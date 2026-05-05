Ford Mustang Mach-E признан одним из самых надежных подержанных электрокаров

Электромобиль Ford Mustang Mach-E продемонстрировал высокий уровень надёжности среди подержанных машин в своём сегменте, говорится в докладе экспертов Consumer Reports.

Модель выделяется просторным багажником, системой полного привода и запасом хода около 300 миль. На зарядку от домашней сети 240 В требуется десять часов. Владельцы также ценят тишину в салоне и чёткое рулевое управление.

Среди недостатков пользователи указывают слишком жёсткую подвеску, ухудшающую комфорт, а также крупный сенсорный экран, к работе которого нужно привыкать. Отмечается, что автомобиль считается одним из самых долговечных и проверенных в классе электрокаров.