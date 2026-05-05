Московские таксисты оккупировали кафе в поисках интернета

Таксисты в Москве не могут выйти на линию из-за серьёзной проблемы. В столице власти начали ограничивать работу мобильного интернета. В результате горожане столкнулись с проблемами: не работают даже «белые списки», в ряде районов не получается отправить и получить SMS сообщения, не проходят обычные звонки. На перебои жалуются и водители такси, которые попросту не могут выйти на линию и принять заказ. В итоге перевозчики нашли нестандартное решение.

Так, один из таксистов отметил, что водители массово занимают различные заведения общепита — это позволяет подключиться к бесплатному Wi-Fi и принять заказ. По его словам, много варианта начать работу 5 мая в Москве просто нет.

Перевозчики заходят в зону приёма заказов и сидят в телефонах в поисках пассажиров.

При этом стабильный интернет появляется после пересечения МКАД. Водители рекомендуют своим коллегам или работать в области до конца действия ограничений, либо устроить себе выходной.