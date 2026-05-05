Mini отказывается от новых кузовов: фокус на кастомизацию

Вопреки современным тенденциям расширения модельных рядов, британский бренд Mini принял решение не увеличивать количество кузовов, а сосредоточиться на вариациях, дополнительных опциях и кастомизации. Как сообщил на автосалоне в Пекине новый глава марки Жан-Филипп Парен, текущая линейка, включающая электрический Cooper, бензиновые трёх- и пятидверные Cooper, кроссовер Countryman и электрический Aceman, является самой обширной в истории и уже считается достаточной. Основной упор будет сделан на развитие семейства John Cooper Works, которое в прошлом году продемонстрировало рекордные продажи.

Парен, пришедший в Mini с руководящих постов в BMW Group, подчеркнул, что марка верит в автомобили с двигателями внутреннего сгорания и намерена активно продвигать "горячие" версии. John Cooper Works останутся бензиновыми, сохраняя характерный компактный кузов, жёсткое шасси и яркий звук, что позволит бренду не потерять свою идентичность на фоне электрификации.

Mini также пересматривает систему комплектаций. После неудачной попытки упростить выбор, которая не понравилась покупателям, марка возвращает более детальную настройку автомобиля через конфигуратор. Парен признал, что клиенты ждут не упрощения, а возможности сделать каждый Mini уникальным — через десятки цветов, декор и пакеты. На этом строятся как индивидуальность, так и прибыльность бренда.

Кроме того, Mini продолжит выпускать специальные серии и коллаборации, а также ищет новые варианты для таких проектов. Британское наследие будут использовать с осторожностью, делая акцент на узнаваемом характере, но избегая карикатурной ретро-игры. Таким образом, вместо новых моделей марка предлагает больше поводов зайти в конфигуратор, что для небольшого бренда оказывается выгоднее очередного кроссовера ради галочки.