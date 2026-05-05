Novitec представил доработку Rolls-Royce Cullinan

Команда Novitec через свое подразделение Spofec представила глубокую переработку Rolls-Royce Cullinan Series II. Проект получил название Overdose и предполагает замену почти всех хромированных деталей на черные, а также фиолетово-белую окраску кузова, выполненную краской, а не пленкой. В пакет входят карбоновые расширители арок, новый передний спойлер со встроенными дневными ходовыми огнями, измененный задний бампер с диффузором и насадки выхлопа. Автомобиль получил заниженную подвеску, что сделало его визуально более приземистым и агрессивным. Установлены кованые диски SP3 в двухцветном исполнении с черным глянцем и белыми элементами, сохранены плавающие колпачки.

В салоне использована фиолетовая кожа с контрастной белой прострочкой, черные стойки и потолок, а также фирменный звездный потолок. Novitec не сообщил стоимость доработки и не подтвердил, подвергался ли двигатель изменениям. Судя по всему, основная задача проекта — сделать каждый экземпляр уникальным и визуально отличающимся от стандартного Cullinan.