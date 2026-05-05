Продажи новых легковых и легких коммерческих авто выросли

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая ссылается на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), сообщили, что объем реализации новых легковых и легких коммерческих авто в РФ по итогам апреля составил 117 257 штук (+10,8%).

В то же время за четыре месяца 2026 года продажи машин в нашей стране выросли на 3,4% в годовом выражении - до 372 126 автомобилей.

Ранее о своих результатах в апреле отчитался АвтоВАЗ. Так, всего было реализовано 31 172 автомобиля Lada, что более чем на 12% превосходит результат марта 2026 года, а также более чем на 4% выше апреля 2025 года.

До этого глава "Автостата" Сергей Целиков рассказал, что на складах российских дилеров и дистрибьюторов скопились большие запасы нераспроданных новых машин.