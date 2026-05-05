Пользователи массово жалуются на проблемы при заказе такси

В столице с 5 мая начали действовать ограничения связи и мобильного интернета: пользователи массово жалуются на проблемы, не открываются даже сервисы из «белых списков», местами невозможно отправить и получить SMS-сообщения, не проходят звонки. Кроме того, время заказа автомобилей такси выросло до получаса, а популярные агрегаторы предлагают заказывать машины за наличные по телефону. Редакция Quto.ru узнала, как на ситуацию реагируют сами горожане в соцсетях. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

«ВВП упадет на 2% за эти дни, судя по статистике», — считает Илья. «Как турок, я удивлён тем, как быстро ухудшилось качество интернет-соединения в Москве», — недоумевает пользователь под именем b. «Короче власть сделала всё для комфортной жизни своих граждан, молодцы», — отметил Ruchka. «Вот и я сегодня не смогла вызвать такси,поехала на общественном транспорте, на тройке 0,а оплатить картой нельзя,ошибку выдает(( wi fi же нет.И вот как», — возмущена Ирина. «вообще-то говорили, что в таких ситуациях белые списки будут работать, а такси относятся к белым спискам. ну и где? я, как человек, всю жизнь ездящий на общественном транспорте, против. каждый раз как отключают — в трамваях и автобусах не протолкнуться - все сюда лезут. а раньше на такси и машинах ездили. нене, вертайте взад всё», — шутит Rada Rahl. «Не всегда это возможно. Особенно с жуткой пешеходной инфраструктурой, которую не преодолеть с костылями или детьми. Такси заказывают часто тогда, когда на общественном транспорте не вариант ехать», — пояснил пользователь Mizuki Kaine, почему даже городской транспорт — вариант не всегда удобный. «Это так гражданам создают праздничное настроение, ну и, видимо, чтобы люди не забывали кого "благодарить" за новые удобства», — заявила Sai Art. «Да это треш. Будто бы отключение помогает, только хуже делает», — заключила Poli.

