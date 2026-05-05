КамАЗ представил автомобили поколения К5

На международной выставке Comtrux Astana 2026 компания «КАМАЗ» представила три новейших седельных тягача из поколения К5 — модели 54901, 54902 и 65955. Эта техника разработана с использованием цифровых инструментов и призвана задать свежие стандарты по экономичности, надёжности и комфорту для казахстанского рынка.

Флагманский КАМАЗ-54901 (4x2) рассчитан на интенсивную эксплуатацию в суровом климате и на плохих дорогах. Он оснащён рядным шестицилиндровым дизелем «Евро-5» объёмом 13 л, выдающим 482 л. с. и 2403 Нм крутящего момента. Инженерам удалось благодаря новым решениям поднять межсервисный интервал до 120 тыс. км, ресурс мотора — до 1,5 млн км, и снизить расход топлива на 10% по сравнению с предшественниками. 12-ступенчатая роботизированная коробка передач улучшает экономию и снижает нагрузку на двигатель, а просторная кабина с ровным полом, двумя спальными местами, вентиляцией и подогревом сидений превращает автомобиль в настоящий дом на колёсах.

Модель КАМАЗ-54902 (4x2) создана с учётом отзывов водителей и сервисных служб и предназначена для региональных рейсов на короткие дистанции. Она оборудована комфортабельной кабиной шириной 2,3 м с низкой крышей и одним спальным местом. Под капотом установлен проверенный двигатель KAMAЗ-689.510 объёмом 8,9 л мощностью 390 л. с. (Евро-5), который работает в паре с 12-ступенчатой роботизированной коробкой, обеспечивая плавность хода и экономию топлива.

Особое место занимает сверхмощный КАМАЗ-65955 (6x6) — полноприводный тягач для перевозки негабаритных и сверхтяжёлых грузов по бездорожью, на нефтегазовых и горнодобывающих объектах. Его оснащают новым дизелем KAMAЗ-910.50 (Евро-5) объёмом 12,9 л мощностью 560 л. с. и крутящим моментом 2600 Нм в паре с 16-ступенчатой механической коробкой. Межсервисный интервал составил 80 тыс. км, ресурс — 1 млн км. Кабина укомплектована спальным местом, подогревом сидений, автономным отопителем, холодильником и мультимедиа с навигацией.