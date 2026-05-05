Эксперт объяснил длительный отпуск на АвтоВАЗе

Сотрудники АвтоВАЗа с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск, который продлится до 13 мая включительно. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

При этом 14 и 15 мая персонал, который не будет участвовать в модернизации и ремонте оборудования, обеспечении текущей деятельности автопроизводителя и новых проектах, будет отправлен в простой с сохранением заработной платы.

Корпоративный отпуск и последующий простой для части сотрудников (с сохранением заработной платы) связаны с необходимостью технического обслуживания конвейеров, проведения плановой модернизации под выпуск новых моделей (Lada Azimut, обновленная Niva) и синхронизации производственных ритмов. Для крупных автозаводов подобные «окна» — стандартная практика, позволяющая избежать более серьёзных остановок в будущем, поясняет владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

Бюджет майских работ превышает 530 млн рублей, запланировано более 15 тыс. работ суммарной емкостью 110 тыс. человеко-дней. С 1 мая специалисты приступили к подготовке производства кроссовера Lada Azimut (старт продаж запланирован на III квартал 2026 года), модернизации линии по сборке семейства Lada Niva, а также к текущему ремонту и обслуживанию мощностей и производственных систем. Дополнительным фактором выступает необходимость синхронизации производственных планов с поставками комплектующих. В условиях сложных логистических цепочек и высокой доли локализации такие паузы позволяют более эффективно выстроить производственный процесс и избежать накопления избыточных запасов, подчеркивает эксперт.

По его мнению, тезис о «колебаниях спроса на отдельные модели» не находит подтверждения. Напротив, доля бренда Lada на рынке сохраняется на уровне около 25%, продажи в апреле 2026 года выросли на 12% к марту и более чем на 4% к апрелю 2025 года. Производственный план на 2026 год утверждён на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке компания планирует продать 370 тыс. (рост 9,3% к 2025 году), ещё 30 тыс. — на экспорт. С января 2026 года завод вернулся к пятидневной рабочей неделе именно из-за более высокого производственного плана и роста продаж.

Введение простоя затрагивает не весь персонал, а только те подразделения, которые не задействованы в критически важных процессах — ремонте, пуско-наладке и поддержании текущего производства. С 14 мая планируется поэтапный запуск линий, не задействованных в масштабной модернизации. Это позволяет сохранить ядро операционной деятельности предприятия и не останавливать ключевые технологические процессы, поясняет предприниматель.