Red Bull RB17 мощностью 1200 л.с. вышел на финальную сборку

Red Bull Racing завершает сборку уникального трекового гиперкара RB17 — машины, которая, по заявлениям создателей, окажется быстрее болида Формулы-1. Спорткар разрабатывался в течение двух лет главным техническим директором команды Эдрианом Ньюи, и его проект не раз пересматривался. Вице-президент Red Bull Advanced Technologies Пол Монаган уточнил, что новинка уже на финальной стадии производства, причём первые заказы планируется отгрузить покупателям в 2025 году.

© Red Bull

speedme.ru

Гиперкар получил 4,5-литровый двигатель V10 с мощностью более 1200 лошадиных сил и гибридный агрегат на 200 л.с., работающий от аккумулятора напряжением 800 В. Коробка передач — роботизированная с двумя сцеплениями, а ёмкость топливного бака составит 80 литров, что позволит проезжать до двух с половиной часов. Ожидается, что масса автомобиля не превысит 900 килограммов.

Разработчики уверены, что RB17 будет быстрее Simtek S-951 F1, которая сегодня считается эталоном. Инженеры используют идею «эффекта земли», как у LMP1, а данные тестов симулятора подтверждают заявленные характеристики. Эдриан Ньюи называет новинку самой значимой разработкой в своей карьере. Всего выпустят лишь 50 экземпляров для трекового использования.