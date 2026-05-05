GWM сняла с продажи бензиновый Haval H6 GT и Tank 500 Hybrid

Компания GWM обновляет свою линейку в Австралии: бензиновые Haval H6 GT и Tank 500 Hybrid покидают местный рынок. На смену им приходят подключаемые гибриды, а для внедорожника Tank 500 также планируется новый дизельный двигатель, который по крутящему моменту превосходит Ford Everest V6.

Как рассказал Тимоти Леонг, менеджер по планированию продукции GWM Australia, производство бензинового Haval H6 GT на заводах в Китае завершится уже в мае. Основные причины — переход предприятия на обновлённую вариацию H6 GT PHEV и ужесточение австралийского норматива New Vehicle Efficiency Standard, который с 1 января 2027 года станет ещё строже.

Бензиновая полноприводная версия H6 GT Ultra оценивалась в 44 490 австралийских долларов. Новый PHEV стоит значительно дороже — 52 990 AUD, но получил систему полного привода Hi4, увеличенный экран мультимедийной системы с новым программным обеспечением, иную центральную консоль, другой руль, встроенную телематику и ряд других усовершенствований. Стандартный бензиновый Haval H6 пока сохраняется, однако его дальнейшая судьба не определена — GWM анализирует целесообразность его присутствия после запуска нового поколения модели в Австралии в начале 2027 года. На данный момент на бензиновые версии H6 приходится около половины продаж, однако доля гибридов и PHEV растёт из-за подорожания топлива.

С Tank 500 ситуация аналогичная: гибридная модификация снимается с производства, дилеры распродают остатки. Вместо неё останутся подключаемый гибрид и дизель. PHEV из-за аккумулятора доступен только в пятиместном исполнении, тогда как уходящий гибрид и будущий дизель сохранят семиместную компоновку. Дизельный Tank 500 ожидается в середине 2026 года. Это новый 3,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель без электрической поддержки мощностью 170 кВт и моментом 620 Нм — по этим показателям он опережает Toyota Prado и Ford Everest V6. GWM вынуждена подстраиваться под австралийские требования к экологичности, но при этом учитывает потребности покупателей больших внедорожников в ходовых качествах, запасе хода и семи местах — именно поэтому рядом с PHEV появится дизель, который отвечает на реальные запросы.