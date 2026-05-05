BMW выпустила двухмиллионный электромобиль

Концерн BMW Group преодолел значимую отметку в сфере электротранспорта — выпущен двухмиллионный автомобиль с полностью электрической силовой установкой. Этого рубежа компания достигла спустя более чем десять лет после старта массового производства электрокаров, начавшегося в 2013 году с модели i3. Юбилейным экземпляром стал седан BMW i5 M60 xDrive, собранный на предприятии в Дингольфинге.

Сегодня ассортимент бренда включает несколько полностью электрических моделей под марками BMW, Mini и Rolls-Royce. Ключевую роль в выпуске играет завод в Дингольфинге, где производят iX, i5 и флагманский i7. С 2021 года здесь изготовили более 320 тысяч электромобилей, и доля таких машин в общем объёме выпуска уже превысила 25 процентов.

Компания сохраняет гибкий подход к производству, собирая на одних линиях машины с различными типами двигателей. Это позволяет быстрее реагировать на колебания спроса и снижать риски. Следующий этап развития связан с новой платформой Neue Klasse, на которой будут базироваться массовые электромобили. В ближайшие годы BMW планирует выпустить десятки новых или обновлённых моделей, включая электрическую «тройку» нового поколения.

Ставка на масштаб и производственную гибкость помогает BMW укреплять позиции среди лидеров электромобильного сегмента. Платформа Neue Klasse способна стать кардинальным шагом вперёд, если компания сумеет сохранить баланс между технологичностью и доступной стоимостью.