Ford объявил об отзывной кампании для модели Puma: проблема связана с износом приводного ремня, что может стать причиной отказа тормозной системы и гидроусилителя руля. Речь идет о машинах, выпущенных с декабря 2022 года по декабрь 2024-го. Производитель предупреждает: при появлении посторонних звуков из моторного отсека водителям следует связаться с дилерским центром для диагностики.

Суть дефекта — ремень, который приводит в действие вспомогательные механизмы, может разрушиться, что в конечном счете приводит к потере управления автомобилем. Под замену ремня попадают владельцы, кто уже заметил тревожные признаки, а также те, кто просто хочет проверить авто. В рамках сервисной кампании Ford самостоятельно заменит ремень на усиленный, причем работы проведут за счет компании. Подтверждение неисправности также возможно при проверке на сервисной станции.