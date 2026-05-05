Hyundai Inster получил светлый салон без переплаты

В Нидерландах стартовали продажи новой модификации компактного электрического хэтчбека Hyundai Inster — Pulse Advanced. Главной особенностью версии стало появление светлого интерьера, который ранее был доступен исключительно для дорогих комплектаций. В сочетании с кузовом оттенка Buttercream Yellow такая отделка салона с бежевой тканью и светло-жёлтыми вставками теперь предлагается по более привлекательной цене.

© Hyundai

В основе Pulse Advanced лежит стандартная версия с аккумулятором ёмкостью 42 кВт·ч. Запас хода при этом превышает 300 км, хотя на 17-дюймовых колёсах он снижается с 327 до 303 км. На официальном сайте марки указано, что для Inster доступны батареи на 42 и 49 кВт·ч, причём максимальная дальность у версии с большей батареей достигает 370 км.

Оснащение новой комплектации включает сдвижной задний ряд сидений, беспроводную зарядку, парктроники, центральный подлокотник, панорамную крышу, а также подогрев передних кресел и рулевого колеса. Тем не менее, Pulse Advanced не заменяет топовые версии: у неё отсутствуют светодиодные фары, цветная атмосферная подсветка и функция V2L.

Стоимость Hyundai Inster Pulse Advanced установлена в 26 995 евро, а с учётом действующей акции — 24 995 евро. Подобные шаги производителя отражают общую тенденцию на рынке электромобилей: делать компактные городские модели более привлекательными не только за счёт батареи, но и через интерьер, комплектации и скидки.