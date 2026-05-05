Названы конкуренты обновленного Haval Dargo

Автостат назвал четырёх конкурентов обновленного Haval Dargo. Основными конкурентами кроссовера станут Haval H7, Geely Atlas, Tank 300 и Chery Tiggo 9. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр.

© Motor.ru

«Популярностью будет пользоваться обновленной кроссовер Haval Dargo в комплектациях „Премиум“ и „Техно+“. Ценовой сегмент автомобиля уже предполагает потребность клиента в максимальном количестве опций. Отсутствие переднеприводной версии никак не скажется на продажах модели. Эта комплектация не была популярной у клиентов. Автомобили данного сегмента вообще очень редко рассматривают на переднем приводе», — комментируют в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

С обновлением Haval Dargo получил новую линейку комплектаций: теперь только полный привод и три варианта — «Оптимум» (3,5 млн руб.), «Премиум» (3,7 млн руб.) и «Техно+» (3,9 млн руб.). Ключевое техническое изменение — 2,0-литровый турбодвигатель, мощность которого подняли со 192 л.с. до 200 л.с., а крутящий момент — с 320 Нм до 380 Нм. Трансмиссия осталась прежней: 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа.

С обновлением Haval Dargo получил полный привод Torque-On-Demand с новой интеллектуальной электрогидравлической муфтой задней оси, а также 8 режимов движения: «Эко», «Стандарт», «Спорт» (асфальт) и «Снег», «Песок», «Гравий», «Ухабы», «Трава» (внедорожье). Дизайн передней части стал агрессивнее: решётка увеличенного размера с шестью крупными чёрными глянцевыми прямоугольниками (вместо хромированных планок), а чёрные маски фар визуально объединены с решёткой. Сзади — светодиодная полоса в накладке пятой двери, которая в темноте сливается с фонарями. Для топ-комплектации «Техно+» предложены 19-дюймовые колёсные диски.