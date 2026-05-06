В РФ средняя цена китайского автомобиля впервые взлетела выше 4 млн рублей

В России средняя цена китайского автомобиля впервые взлетела выше 4 млн рублей. Как сообщает «Авто.ру Бизнес», цена за месяц увеличилась на 2,7%. При этом автомобили локальных марок (Lada, Evolute и др.) остались на уровне 2,04 млн рублей.

© Motor.ru

Самые высокие цены — в Москве (3,96 млн руб.), в Санкт-Петербурге цена выросла до 3,33 млн руб. Сильнее всего стоимость снизилась в Брянской (–12%) и Воронежской (–10%) областях.

Модели, которые подешевели больше других: Haval H3 (–5,5%), Jaecoo J6 (–4%) и Haval Jolion (–3,3%). Самый высокий спрос у пользователей — на Lada Granta, Lada Iskra и Haval Jolion.

Предложение локальных марок выросло на 18% с начала года, а китайских — всего на 1% за месяц, сообщает «Авто.ру Бизнес».