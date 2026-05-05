В России продают «новый» десятилетний Land Cruiser

В РФ продают десятилетний Land Cruiser в состоянии нового. На популярном российском классифайде появилось объявление о продаже популярного внедорожника Toyota 2016 года выпуска. Как отмечает продавец, с момента покупки автомобиль проехал 28 000 км и находился в одних руках, при этом хранился он исключительно в гараже, пишет 110km.ru.

Сообщается, что в движение модель приводит 4,5-литровый дизель мощностью 249 л. с., работающий в связке с автоматической трансмиссией и полным приводом.

В течение десяти лет машина выезжала из гаража исключительно на мойку и, по словам продавца, до сих пор сохранила «запах новой машины». Отмечает владелец и юридическую чистоту внедорожника: утверждается, что машина находилась в одних руках, не числится в розыске, по VIN-номеру нет никаких ограничений. Помимо этого, модель ни разу не попадала в ДТП и сохранила всю заводскую окраску.

Стоит подержанных Toyota Land Cruiser 9,2 млн рублей, а находится вездеход в Кемеровской области.