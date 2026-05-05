Эксперт раскритиковал новые правила сдачи экзаменов на права

Автоэксперт Владимир Сажин назвал изменения правил сдачи экзаменов на получение водительских прав «фундаментально бесполезными». Он уверен, что они «ни на что не повлияют». Об этом пишет «Ридус».

«Нужно не ужесточать требования приема экзаменов, а менять качество обучения в автомобильных организациях, чтобы они начали обучать вождению, а не выпускать полуфабрикаты на дороги», — считает автоэксперт.

Решением проблемы он видит привлечение инструкторов и сами обучающие организации к юридической ответственности за тяжкие дорожные происшествия, спровоцированные их бывшими учениками. В таких случаях, полагает эксперт, необходимо поднимать историю обучения и выяснять, как именно проходил подготовку виновник аварии.

Единственное изменение, которое поддержал Сажин, это использование результатов освидетельствования, которые содержатся в государственной системе ЕГИСЗ. Это правило вступит в силу с 1 марта 2027 года.

«Меньше будет левых справок, которые получаются коррупционными путями. История справки будет отслеживаться, и людей, которые по здоровью неспособны управлять транспортными средствами, автоматически будут отсекать», — объясняет эксперт.

Ранее стало известно, что в России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права. Теперь между сдачей теории и практикой временной промежуток составляет не более 60 дней. Тем, кто не сможет сдать вождение за полгода, придется заново подтверждать знание теории, повторный экзамен по которой назначат не позже, чем через 30 дней после окончания отведенного срока. При необходимости даты обеих проверок можно сдвинуть, обратившись в отделение ГАИ.