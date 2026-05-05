Rivian наращивает производственные мощности на фоне слабого спроса

Компания Rivian при неблагоприятных в США условиях для продаж электромобилей объявила о намерении увеличить мощность первой очереди строящегося завода в штате Джорджия с 200 000 до 300 000 машин в год. Пуск этого завода намечен на конец 2028 года.

Электромобильную компанию Rivian основал в 2009 году предприниматель Ар-Джей Скериндж, он же является её гендиректором. В 2021 году компания Rivian запустила в производство на своём первом заводе в городе Нормал, штат Иллинойс (это бывший завод Mitsubishi Motors) электрический пикап Rivian R1T и соплатформенный внедорожник Rivian R1S. Третьей моделью компании стал коммерческий фургон Rivian Delivery. Четвёртой моделью будет среднеразмерный кроссовер Rivian R2, он должен выйти на рынок в ближайшие месяцы.

Прибыли Rivian пока не приносит и по-прежнему пребывает в режиме стартапа, нуждающегося во внешнем финансировании. Общая сумма долга Rivian по состоянию на конец первого квартала 2026 года составила 9,804 млрд долларов, а чистый убыток в первом квартале составил 416 млн долларов. Объём продаж Rivian в первом квартале — 10 365 машин, план на конец года — продать от 62 000 до 67 000 машин. В прошлом году компания смогла реализовать 42 247 электромобилей, притом что мощность завода в Нормале составляет 215 000 машин в год.

Спрашивается, зачем Rivian при хронически недозагруженном первом заводе строить второй завод? Затем, что Rivian работает на перспективу и лишь при радикальном увеличении объёмов производства и продаж компания сможет когда-нибудь расплатиться с долгами.

Строительство второго завода в штате Джорджия формально началось в сентябре прошлого года, но пока идёт лишь подготовка земельного участка. Стоимость этого завода оценивается примерно в 5 млрд долларов, для его строительства компания Rivian осенью 2024 года, то есть ещё при президенте Джо Байдене, заручилась поддержкой Министерства энергетики США (DOE) в виде договорённости о кредите на сумму 6,6 млрд долларов. Теперь же сообщается, что сумма кредита от DOE уменьшена до 4,5 млрд долларов и что воспользоваться этими деньгами Rivian сможет в начале 2027 года.

Уменьшение суммы кредита от DOE связано с оптимизацией затрат на строительство завода в Джорджии и будущих производственных процессов на нём, а также с появлением у Rivian новых партнёров. Так, в марте было объявлено о сделке с Uber: извозчичий сервис инвестирует в Rivian 1,25 млрд долларов, купит 10 000 переделанных в роботакси кроссоверов Rivian R2 и, возможно, купит ещё 40 000 к 2030 году, итого 50 000 машин. Также у Rivian есть запущенное в 2024 году совместное предприятие с концерном Volkswagen, от которого Rivian получит в общей сложности 5,8 млрд долларов. На данный момент Volkswagen владеет 16% акций компании Rivian.

Изначально плановая мощность завода в Джорджии составляла 400 000 машин в год, но мощность первой очереди на момент пуска была 200 000 машин в год, теперь же она увеличена до 300 000 машин в год. Такую большую загрузку заводу должны обеспечить грядущие компактные кроссоверы Rivian R3 и Rivian R3X. Сможет ли Rivian реализовать столько машин, это большой вопрос. В прошлом году Дональд Трамп свернул федеральную программу стимулирования продаж электромобилей, а в этом году снял ключевые экологические ограничения для новых автомобилей в США. На этом фоне Honda, например, полностью свернула планы по выпуску электромобилей в США и понесла огромные убытки.

На что в таком случае рассчитывает Rivian? Возможно, на будущего президента-демократа, который вступит в должность в 2029 году и вернёт в автопром экоповестку и субсидии на покупку электромобилей. Если этого не случится, то продавать более полумиллиона (с учётом общей мощности двух заводов) электромобилей в год Rivian вряд ли сможет — рынку просто столько не нужно. Конечно, часть машин пойдёт на экспорт, но с нынешними торговыми войнами эта статья дохода тоже представляется, скажем так, не вполне стабильной. В целом пока Rivian производит впечатление медленно надувающегося мыльного пузыря, который в какой-то момент громко лопнет.