Volkswagen запускает проект Gamechanger

Крупнейший завод Volkswagen в Вольфсбурге ожидает серьезная реорганизация, ориентированная на снижение затрат при выпуске электромобилей. Внутренний проект под названием «Gamechanger» предполагает применение инновационных решений, которые должны существенно повысить эффективность сборочных линий.

Ключевая задача инициативы — уменьшить стоимость электрических машин и ускорить производственный цикл. Это подразумевает принципиально иную концепцию сборки: например, внедрение мегалитья, позволяющего сократить количество компонентов и упростить конструкцию кузова. Данная стратегия непосредственно связана с переходом на платформу SSP и переносом выпуска модели Golf в Мексику.

Освободившиеся на заводе площади планируется занять производством новых электрических версий Golf и T-Roc. Вместе с тем, объем предполагаемых инвестиций всё еще обсуждается: внутри компании ищут баланс между амбициозными планами и необходимостью экономии. Volkswagen вынужден оптимизировать работу из-за растущего давления со стороны китайских производителей, предлагающих более дешёвые электромобили.

В итоге «Gamechanger» может стать ключевым инструментом автопроизводителя, способным укрепить его позиции на мировом рынке и сделать электрические машины доступнее для массового покупателя. Компания оказалась в ситуации, где без радикальных шагов уже не обойтись.

Если проект успешно сократит издержки, это способно изменить расстановку сил в электромобильном сегменте. Главный риск в том, что требуемые вложения огромны, а успех не гарантирован.