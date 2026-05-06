Россияне стали чаще покупать залоговые автомобили

В России зафиксирован рост спроса на залоговые автомобили. По итогам первого квартала на принадлежащей ВТБ площадке «Комиссион» продажи залогового имущества, в том числе автомобилей, выросли втрое относительно аналогичного периода 2025-го. Средняя цена залоговой машины составила 943 тыс. рублей.

Стоимость транспорта, находящегося в залоге, зачастую оказывается ниже рыночной. Кроме того, приобретение такого актива несёт для покупателя минимальные риски.

Залог обеспечивает выполнение обязательств заемщиком. В случае просрочек по платежам кредитов банк может обратиться в суд, и в качестве компенсации забрать то, что заложено.

Продажами залоговых автомобилей зачастую занимаются сами банки, а также залоговые дома.