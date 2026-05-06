Audi TT превратили в концепт 1995 года

Голландское ателье Autoforma создало уникальный экземпляр Audi TTS Roadster, вдохновлённый концептом 1995 года. Проект был заказан архитектором Йоссом Байенсом, а команда Нильса ван Роя, известная по кастомизации машин Rolls-Royce и Bentley, реализовала задумку. Основной идеей было не повышение мощности, а упрощение дизайна — удаление «визуального шума» и возвращение к первоначальной чистоте форм. Главное изменение — отказ от мягкой крыши: её заменил окрашенный в цвет кузова кожух. Также убрали задний спойлер, антенну и третий стоп-сигнал.

Элементы кузова: новые бамперы, пороги из карбона, узкие воздухозаборники спереди, вентиляционные прорези сбоку, минималистичный диффузор сзади. Зеркала уменьшены и перенесены на стекло, передние крылья полностью переделаны с интегрированными жабрами — ради этого бачок омывателя пришлось переместить в багажник. Двухцветная окраска: сверху глянцевый Nimbus Gray Pearl Effect, снизу матовый серый. Салон отделан коричневой кожей, но теперь постоянно открыт — крыши нет.

Технические изменения раскрыты скупо: подвеска занижена, колея расширена для устойчивого вида. Скорее всего, под капотом оригинальный 1,8-литровый турбомотор мощностью 225 л.с. (версия quattro), работающий с 6-ступенчатой механикой. Autoforma не стремилась к скорости — ценность проекта в точности воплощения идеи. Серийный TT был компромиссом между концептом и повседневностью, а эта машина лишена практичности, но максимально близка к дизайну 1995 года. Стоимость не раскрыта, тираж — один экземпляр. Выпуск оригинального Audi TT завершился в ноябре 2023 года в Венгрии после 25 лет производства, всего собрано 662 762 машины.