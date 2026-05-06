Эксперты подобрали семь авто, которые быстрее и дешевле Porsche 911

Журналисты подобрали семь спортивных автомобилей, которые превосходят Porsche 911 по соотношению цены и динамики разгона. Среди них выделяется Chevrolet Corvette Stingray стоимостью от $70 тысяч — он разгоняется до 60 миль/ч за 2,9 секунды.

Электрическая Tesla Model 3 Performance за $56,63 тысячи также демонстрирует показатель 2,9 секунды, а Audi RS 3 с ценой около $60 тысяч — 3,6 секунды. Среди более дорогих альтернатив можно отметить BMW M3 Competition xDrive (от $80,65 тысяч, 2,8 секунды) и Mercedes-AMG C 63 S E Performance ($88 тысяч, 3,3 секунды).

Cadillac CT5-V Blackwing с ценой $101,195 достигает 60 миль/ч за 3,4 секунды, а BMW i4 M60 от $70,7 тысяч делает это менее чем за 3,6 секунды. Все перечисленные модели предлагают впечатляющую динамику за свою стоимость.