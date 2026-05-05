Кроссоверу «Москвич 3» вернули самую доступную комплектацию

Московский автозавод «Москвич» опубликовал новый прайс-лист на автомобили 2026 года выпуска. В гамму вернулась комплектация «Стандарт Телематика» — это самый доступный вариант модели. С механической коробкой передач такой кроссовер стоит 2 025 000, а с вариатором — 2 135 000 рублей.

До этого стартовой версией была «Стандарт Плюс Телематика 2026» за 2 040 000 рублей. От неё новый вариант отличается наличием обычного кондиционера вместо системы климат-контроля, четырьмя динамиками аудиосистемы вместо шести, а также отсутствием шторки багажника и кожаной обивки рулевого колеса.

У машин, укомплектованных вариатором, дополнительно имеются светодиодные фары, а также боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.