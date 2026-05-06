Фургон в стиле Tesla прошел процедуру регистрации в России

В России запатентован промышленный образец электрического автофургона "Ф200", разработанный пермской компанией "Руссо-Балтъ". Соответствующие изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС; Роспатент).

© Российская Газета

Заявка на регистрацию была подана в сентябре прошлого года. После завершения всех процедур ФИПС опубликовал ее в начале мая. Дизайн модели с угловатым кузовом и характерным оформлением головной оптики визуально напоминает пикап Tesla Cybertruck.

По данным разработчиков, фургон "Руссо-Балтъ" оснащен электродвигателем мощностью 200 лошадиных сил и батареей емкостью 115 киловатт-часов. Это позволяет проехать 400 километров на одном заряде.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что FAW решил запатентовать в России новую автомарку.