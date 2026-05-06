К дилерам начали поступать автовозы с автомобилями Volga

Автовоз с новыми автомобилями Volga попал на фото. Автовоз, перевозивший седан Volga C50 и кроссовер Volga K50, был замечен возле автосалона одной из крупных дилерских сетей в Нижнем Новгороде. С какой целью машины возрождённой советской марки прибыли к точке продаж, не уточняется.

© Motor.ru

В гамму бренда Volga войдут несколько моделей. Первая — седан C50 на базе Geely Preface с 2-литровым мотором на 150 или 200 л.с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом.

Также публику ждёт кроссовер K40 на базе Geely Atlas. Начальные версии K40 получат 1,5-литровый мотор 147 л.с., передний привод и 7-ступенчатый робот, топовые — 2-литровый мотор 200 л.с., полный привод и 8-ступенчатый автомат.

Volga K50, то есть переименованный Geely Monjaro, оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Цены на все перечисленные модели появятся летом. При этом губернатор Нижегородской области похвастался покупкой первой Volga K50: он сообщил, что уже водил автомобиль, и назвал его прекрасным.

Возрождённая Volga — это российский бренд, запущенный в 2026 году компанией «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) в Нижнем Новгороде. По сути, это китайские модели, адаптированные под российский рынок.