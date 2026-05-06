Xiaomi идет в классику: большой кроссовер Kunlun на подходе

Xiaomi наконец делает то, чего от неё давно ждали: полноценный большой кроссовер в классическом понимании. Без экспериментов ради экспериментов — с тремя рядами, серьёзным запасом хода и прицелом на массовый успех. Новый проект под кодовым именем Xiaomi Kunlun уже замечен на тестах в Китае, и всё указывает на то, что перед нами — потенциальный хит.

Причём Xiaomi не просто выходит в сегмент, а сразу играет по верхней планке. Прототип обкатывают в компании с Li Auto L9 — моделью, которая фактически задала стандарты для полноразмерных EREV-кроссоверов в Китае (гибриды, в которых небольшой ДВС выступает в роли генератора, а колеса крутят только электродвигатели). Намёк более чем прозрачный.

Ставка на понятный формат

После спортивного седана SU7 и еще более экстравагантного кросс-купе Xiaomi YU7, Kunlun выглядит как шаг к «нормальности» — но именно той, которая сейчас лучше всего продаётся. Большой трёхрядный SUV длиной около 5,2 метра, рассчитанный на семь человек, — это сегодня один из самых горячих сегментов китайского (и не только) рынка.

И Xiaomi, похоже, намерена зайти туда не как догоняющий, а как полноценный игрок. Более того, есть вероятность, что на рынок модель выйдет уже под серийным именем YU9, продолжая формировать линейку кроссоверов бренда.

Дизайн без лишнего «шума»

Свежие шпионские фото показывают автомобиль почти без маскировки — и он выглядит именно так, как ожидаешь от серьёзного SUV. Закрытая передняя часть, рубленая форма фар, крупный воздухозаборник и вертикальные акценты в бампере формируют довольно строгий и даже немного утилитарный образ.

При этом, читаются фирменные штрихи Xiaomi — характерная светотехника с вытянутым к центру Т-образным элементом (когда-то это была «фишка» Volvo и называлась она «молот Тора»), аккуратные полуутопленные ручки дверей и общий минимализм линий. В профиль — массивные колёсные арки, крупные диски и слегка покатая крыша, чтобы не зацикливаться на слишком «коробочной» геометрии.

Отдельные маркеры амбиций — лидар на крыше и электропривод подножек. То есть речь идёт не просто о большом семейном кроссовере, а о технологически насыщенной модели, которая вступит в схватку на равных с действующими лидерами сегмента.

Техника с запасом хода

Главная особенность Kunlun YU9 — формат EREV, то есть гибрид с увеличенным запасом хода. Это тот самый компромисс, который сегодня активно вытесняет классические ДВС в Китае.

Ожидается батарея ёмкостью более 70 кВтч — показатель, который ещё недавно был характерен для полноценных электромобилей. Запас хода на электротяге превысит 400 км, а значит, в повседневной эксплуатации двигатель внутреннего сгорания будет играть скорее вспомогательную роль.

Именно такую формулу в своё время успешно «продал» рынку Li Auto — и теперь Xiaomi, судя по всему, идёт тем же маршрутом, но с собственной экосистемой и масштабом.

Борьба за широкий сегмент

Для Xiaomi это не просто «третья модель». Это ключевой шаг в борьбе за долю на рынке автомобилей на новой энергии. Уже сейчас бренд демонстрирует впечатляющую динамику: только за первые месяцы 2026 года продажи перевалили за 110 тысяч автомобилей, а кроссовер YU7 стабильно держится в числе лидеров сегмента.

Появление Kunlun YU9 логично дополняет линейку: от седана — к массовому SUV, от нишевых решений — к универсальному продукту для семьи. Параллельно компания готовит и «витринные» версии вроде YU7 GT почти на 1000 л.с., но именно такие модели, как Kunlun, будут выполнять основной объём продаж.

Xiaomi выходит на поле, где решает не эффект, а попадание в запрос. Kunlun создан по правильной формуле: большой, удобный, дальнобойный кроссовер с современной электроникой — именно такие машины сегодня становятся бестселлерами в Китае. Вопрос в том, сможет ли Xiaomi повторить успех Li Auto — или даже переиграть его за счёт своей экосистемы и агрессивной ценовой политики.